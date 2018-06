Gehele studie in het Engels? No, thank you!

Engels in het onderwijs. Als Nederland een kenniseconomie wil zijn, moeten we internationaliseren. Althans, dat vinden de universiteiten.

Daar is alleen niet iedereen het mee eens. Zo zegt Bederoos: „Studeren moet in het Nederlands. Dat is onze taal. Engels is een vak dat iedereen wel heeft gehad. Misschien kan een school extra uren indelen om Engelse les te geven aan degenen die er niet goed in zijn. Snap niet zo goed waarom dit een discussie moet zijn. De overheid moet dit een halt toeroepen.”

Mona Dlkós is bang dat een grote groep jongeren niet mee zal komen als het onderwijs meer gericht is op het Engels. „Door Engels als voertaal in het onderwijs te gebruiken, ontneemt men een grote groep jongeren de kans op een goede opleiding. Steeds meer jongeren hebben last van dyslexie en voor die groep is Nederlands al lastig genoeg. Dit terwijl iemand met dyslexie niet minder intelligent hoeft te zijn.”

De Engelse taal moet wel beheerst worden, maar waarom toch die hele studie meteen in het Engels? „Dat studenten een behoorlijke kennis moeten hebben van vreemde talen, in ieder geval Engels, is niet zo gek, maar studeren doe je bij voorkeur in je moerstaal. Bij examens op middelbare scholen mogen nu woordenboekjes worden gebruikt. Vroeger kende men minimaal twee vreemde talen zonder woordenboekjes erbij”, vindt Megie.

Bekijk ook: Internationalisering hoort bij onze opleiding

Hylke Dijkstra van de Universiteit Maastricht acht het cruciaal dat leerlingen internationale ervaringen opdoen.

Daar is s.keijzer613 het helemaal mee eens: ,,De wereld wordt steeds internationaler. Als ik voor mijn werk in het buitenland ben, doen we ook alles in het Engels. Hier terug in Nederland is de communicatie richting bedrijven, instellingen, kennissen en vrienden uit het buitenland ook allemaal in het Engels. (...) Ook in het onderwijs is globalisering aan de orde. Studenten vliegen uit over de hele wereldbol. Nederlandse studenten studeren in het buitenland voor langere of kortere tijd.”

Over een volledige studie die in het Engels gegeven wordt, valt nog te twisten, maar lezers zijn het er wel over eens dat de Engelse les an sich meer en eerder geïmplementeerd moet worden: „Zonder Engels kom je nergens.”

Bekijk ook: Dit vinden anderen