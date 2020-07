Garnalenvissers zoeken door naar lichaam meisje (14) Ameland

Ook een twintigtal Groningse en Friese garnalenvissers heeft zich spontaan bij de zoektocht aangesloten. In de loop van de ochtend voeren ze achter elkaar in het water uit om verder te zoeken op zee. Ze hopen het lichaam van de tiener aan te treffen in een van de netten van de boten, meldt RTV Noord.

„Het wordt nu vloed, dus we kunnen wat dichter bij het strand gaan zoeken. Misschien vinden we haar dan. De geulen hebben we inmiddels wel doorzocht, daar is ze niet”, vertelt visser Johan Rispens tegen de omroep. „Je hoopt dat een van ons haar in zijn netten krijgt, zodat je toch een voldaan gevoel hebt. Maar wel met een kriebel in de onderbuik.”

Het meisje wordt sinds zaterdagavond 22.30 uur vermist. Haar vader sloeg alarm nadat hij met twee dochters in zee van de zonsondergang had genoten. Ze waren afgedreven door de sterke stroming. De vader sloeg alarm toen ze de 14-jarige niet meer zagen. Daarop is een grote zoekactie opgezet, die tot 03.30 uur in de nacht duurde. Zondag werd de hele dag tevergeefs verder gezocht op zee met sonarapparatuur en vanuit de lucht met een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht.