Jongetje (5) verpletterd door lift

Het incident gebeurde vrijdagavond rond 19 uur in Argenteuil. Het jochie was samen met zijn gezin in het winkelcentrum Côte Seine toen het mis ging. De lift schoot van de rem op het moment dat het in- en uitstapproces nog in volle gang was.

Tientallen mensen hebben geprobeerd om de lift naar beneden te trekken en het jongetje los te krijgen, maar dit lukte niet.

Bij de laatste technische check leek er niets mis te zijn met de lift.

Zo’n duizend mensen werden geëvacueerd uit het gebouw. Er is een onderzoek gestart naar de toedracht van het vreselijke ongeval.