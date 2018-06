Vrouw die Anne Frank verzorgde overleden

De Holocaust Educational Trust, die aan jongeren onderwijs geeft over de Holocaust, maakte het overlijden bekend, maar zei niet waar de in Kraków geboren Turgel is omgekomen. De organisatie schrijft dat Turgel op honderdduizenden scholen in Groot-Brittannië vertelde over wat ze in de oorlog had meegemaakt.

Gena Turgel was 16 toen de Duitsers op 1 september 1939 Polen binnenvielen. Tijdens de oorlog zat ze onder meer in Auschwitz-Birkenau gevangen. Daarna werd ze overgebracht naar het concentratiekamp Buchenwald en vervolgens kwam ze in Bergen-Belsen terecht.

Daar verzorgde ze onder meer Anne Frank. ,,Ik waste haar gezicht en gaf haar water te drinken'', zei Turgel eerder tegen de BBC. Ze trouwde later met de Britse militair Norman Turgel die bij de bevrijding van Bergen-Belsen was betrokken. Ze vestigden zich daarna in Groot-Brittannië. Norman Turgel is al jaren geleden overleden.