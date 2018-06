Betogingen gesmoord tijdens G7-top

Vrijdag begon in La Malbaie in de provincie Québec de westerse economische topconferentie van de G7. Tientallen betogers probeerden in de stad Québec meerdere malen op verscheidene plaatsen belangrijke kruispunten te blokkeren, maar hun aantal was relatief klein en de politie had weinig moeite om blokkades op te breken, meldden plaatselijke media. Vrijdag zijn er in Québec-Stad slechts zes activisten opgepakt.

Veel bewoners van de stad vreesden rellen zoals bij eerdere internationale topontmoetingen. Er zijn veel nare herinneringen aan een conferentie in de provincie in 2001 over vrijhandel in Amerika. De protesten en acties van vele tienduizenden betogers en activisten die tegen vrijhandel waren, liepen volkomen uit de hand.