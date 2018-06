Nuchtere Fries rijdt het best

De 39-jarige Ritsma, uit Surhuisterveen, toonde zich de beste in de finale bij de Automotive Campus in de Brabantse stad. ,,Dat had ik niet verwacht”, gaf hij na afloop aan. ,,Maar het ging inderdaad erg goed. Boven verwachting zelfs.”

Ruim 1600 kandidaten hadden zich aangemeld voor de verkiezingen die door TVM verzekeringen en Volvo Trucks Nederland waren georganiseerd. ,,We hadden twee doelstellingen met de campagne die we hebben gevoerd”, zei een woordvoerder. ,,Meer bewustwording van veiligheid in het verkeer. Maar ook aandacht voor het vak van beroepschauffeur, dat helaas niet altijd goed in de publiciteit komt. Want het is echt een vak, waar veel bij komt kijken.”

Dat was in Helmond te zien. De chauffeurs die daar in actie kwamen mogen stellen dat ze tot de beste truckrijders van ons land behoren. Een mooi tegenwicht aan de vele ongelukken die er jaarlijks in het verkeer zijn. Bij de 26.000 dodelijke ongelukken in Europa zijn in iets meer dan 4000 gevallen trucks betrokken. Nederland behoort daarbij wel tot de drie veiligste landen van de EU.

Ondanks zijn stuurmanskunsten kan de winnende Fries niet beweren dat hij nooit een aanrijding heeft gehad. ,,De laatste was in 2011. Maar dat was buiten mijn schuld, hoor. Dat was ook een voorwaarde van de organisatie, dat je de laatste tien jaar niet verantwoordelijk was voor een aanrijding of ongeluk.”

,,Van alle fatale ongelukken met een vrachtwagen heeft 90 procent te maken met menselijk falen”, vervolgt de woordvoerder. ,,De smartphone speelt daar steeds vaker een grote rol in, wat ook bij personenauto’s het geval is.”

Ritsma – die met zijn uitverkiezing ook een reis naar Amerika won – is zich heel goed van dat gevaar bewust, ook als hij onderweg vanuit zijn truck vertelt over het evenement. ,,Ik bel altijd handsfree, ik heb het oortje in”, benadrukt hij. Met zijn eretitel kan hij zich natuurlijk ook niks anders veroorloven.

Nathaly Bol, de enige vrouwelijke finaliste bij de wedstrijd, werd zaterdag vierde.

