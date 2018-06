Trump: binnen minuut weet ik of Kim serieus is

President Donald Trump. Ⓒ ANP

LA MALBAIE - De top in Singapore is voor de machthebbers in Noord-Korea „een eenmalige kans om iets groots voor hun land te bereiken.” Dat zei Donald Trump voor zijn vertrek van de G7-bijeenkomst in het Canadese Malbaie. Hij noemde de ontmoeting met Kim Jong-un dinsdag in Singapore een „vredesmissie.”