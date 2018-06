Alimentatieduur alsnog omlaag naar vijf jaar

De drie partijen wilden de alimentatieduur al eerder verkorten. Een voorstel dat zij drie jaar geleden indienden, werd evenwel gekraakt door de Raad van State. Die vond dat het plan er onvoldoende rekening mee hield dat sommige vrouwen op het moment van echtscheiding een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Uitzonderingen

Daarom worden nu uitzonderingen gemaakt. Bij huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij degene die recht heeft op alimentatie korter dan tien jaar voor zijn of haar pensioen zit, geldt een alimentatieduur tot tien jaar. Als er kinderen onder de 12 jaar zijn, is dat maximaal twaalf jaar.

Volgens VVD-Kamerlid Foort van Oosten is het hoog tijd dat de wet wordt aangepast. ,,Ik vind het niet meer uit te leggen aan mensen waarom ze nog twaalf jaar alimentatie moeten blijven betalen aan hun ex-partner. Dat is niet meer van deze tijd.''

Financiële afhankelijkheid

,,Als je na een huwelijk besluit uit elkaar te gaan wil je er zeker van zijn dat je allebei zo snel mogelijk weer op eigen benen kunt staan'', vult PvdA-Kamerlid Attje Kuiken aan. ,,Het is voor jezelf niet goed als je langdurig financieel afhankelijk blijft van de ander als dat niet nodig is.''

D66'er Maarten Groothuizen spreekt van een wet die met de tijd meegaat. Alleen als dat echt nodig is, moet iemand nog langdurig zijn of haar ex-partner blijven onderhouden. De partijen verwachten dat het voorstel op brede steun kan rekenen in de Tweede Kamer.