Drukte van belang op jaarlijkse bunkerdag

Bijna negentig bunkers langs de Nederlandse kust konden worden bezocht. De betonnen kolossen maakten deel uit van de Duitse Atlantikwall, een 6200 kilometer lange verdedigingslinie langs de Europese kust van door de Duitsers bezet gebied. Zaterdag konden mensen bijvoorbeeld op ontdekking in het gangenstelsel in Hoek van Holland. In Den Helder was in de hospitaalbunker een korte voorstelling te zien over vrouwen in de oorlog en in Dishoek (Zeeland) werden lezingen gegeven over enigma, de Duitse codeermachine die de Britten wisten te kraken. Jeeps uit de oorlog vervoerden bezoekers tussen verschillende locaties.

Met de jaarlijkse bunkerdag wil de organisatie aandacht vragen voor het verhaal achter de betonnen bouwsels die langs de hele kust nog altijd stille getuigen zijn van de bezetting. Ook wil men de vaak ingrijpende gevolgen van de bouw voor de kustbewoners laten zien. Alleen al in Den Haag moesten zo’n 135.000 kustbewoners gedwongen verhuizen voor de bouw van een kilometerslange tankgracht.

Aantal opengestelde bunkers neemt toe

Het aantal bunkers dat van Zeeland tot de Waddeneilanden wordt opengesteld voor de bunkerdag, neemt nog altijd toe. De organisatie denkt dat het einde van die groei nog niet in zicht is. ,,Er zijn nog ontzettend veel bunkers in parken en duinen te vinden, maar veel gemeenten hebben nog geen beleid voor de openstelling daarvan", aldus een woordvoerster van de stichting. ,,Maar we zien lokaal steeds meer interesse en bereidheid ze toegankelijk te maken."