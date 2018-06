Boy Westerhof en Antal van der Duim moesten het in een rechtstreeks duel tegen elkaar opnemen in de halve finale van de eredivisie. Dit op het tennispark van Leimonias in Den Haag. Later stonden Westerhof (die voor Naaldwijk speelt) en Van der Duim (ALTA) wederom tegenover elkaar op de baan voor het dubbelspel.

Het tweetal werd vandaag door De Volkskrant genoemd als de tennissers die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het manipuleren van wedstrijden. Het Belgisch Federaal Parket wil volgens de krant de twee Nederlandse tennissers verhoren in het matchfixingsschandaal. De Belgen arresteerden onlangs dertien Belgische Armeniërs die sinds 2014 tenniswedstrijden zouden hebben gemanipuleerd.

’Nooit bewijs gevonden’

Op de tennisbaan in Den Haag viel het de toeschouwers wel op dat juist deze twee verdachte tennissers tegenover elkaar stonden. Toch was het niet het gesprek van de dag. „We hebben het er kort over gehad. Ach, het speelde vier jaar geleden en voor zover ik weet is er nooit bewijs gevonden dat er ook daadwerkelijk sprake was van matchfixing”, zegt een toeschouwer die het tennis op de voet volgt.

Hij verwijst naar de wedstrijd tussen Westerhof en Van der Duim op 11 augustus 2014 in het Duitse Meerbusch. Tijdens dat duel gingen gokkers inzetten op een zege van Van der Duim terwijl die al dik achterstond met 6-3, 3-0. De inzet was toen opgelopen tot zo’n 750.000 euro, wat nooit gebeurt. De gokbedrijven verklaarden daarop de weddenschappen ongeldig.

’Geen commentaar’

Westerhof wilde gisteren niet reageren: „Ik heb geen commentaar. Ik moet over vijf minuten spelen.” Ook bezoekers die het tweetal kennen geloven niet dat zij mee hebben gedaan aan matchfixing. „Ik kan het mij niet voorstellen. Ze zijn hier heel relaxed. Ze zien er niet bedrukt uit. Gewoon business as usual”, zegt een bezoekster.

De tennisliefhebster begrijpt wel dat met name jonge tennissers in de val kunnen trappen van matchfixing. „Geen idee of het er mee te maken heeft, maar het kost veel geld om hogerop te komen. Denk aan de opleiding, training, reizen en fysiotherapie. Dan kunnen er in het circuit boze mannen zijn die aantrekkelijke voorstellen doen. Daarnaast kunnen ze worden bedreigd.”

Een andere toeschouwer noemt de verdachtmakingen ’spijkers op laag water zoeken’. „Er wordt gezocht naar dingen die er niet zijn.” Overigens ging de winst van het onderlinge duel tussen Van der Duim en Westerhof naar eerstgenoemde. Hij won met 7-6 en 6-2. „Hier zal er geen sprake zijn geweest van matchfixing”, aldus een lachende bezoeker.