Grote vechtpartij bij voetbalwedstrijd Vriezenveen

DETO Twenterand en VV Groningen namen het zaterdag in Vriezenveen tegen elkaar op voor een plek in de hoofdklasse. In de tweede helft van de verlenging sloeg de vlam in de pan, zo schrijft RTV Oost.

Het is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Na de politieingreep is de wedstrijd voortgezet zonder supporters van VV Groningen. DETO Twenterand won de wedstrijd met 2-0, schrijft de omroep.