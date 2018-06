’Op dag vermissing snoof ik Ritalin’

Tijdens zijn verblijf in de kliniek is met Michael P. veel gesproken over hoe je omgaat met stress, vertelt de behandelaar aan de politie. In de laatste periode dat hij daar verbleef leek hij meer stress te hebben. Dat zou onder meer te maken hebben met de relatie die Michael P. had met een andere patiënt van de kliniek. Uit die relatie werd vorig jaar een dochter geboren.

Volgens de behandelaar was het voornaamste doel van de gesprekken om P. te leren meer zelfcontrole te krijgen.

Goede indruk in kliniek

Volgens RTL Nieuws maakte P. een goede indruk in de kliniek. Overdag kwam hij trouw afspraken na en ’s avonds volgde hij een opleiding tot hovenier. Ook bleef hij in gesprek met zijn behandelaar. De positieve signalen bleken echter schone schijn.

Op 29 september verdween Anne Faber. Haar lichaam werd twee weken later gevonden in een natuurgebied in Zeewolde. Tien dagen na de verdwijning van Anne Faber werd P. opgepakt. Hij wees de politie waar ze Anne konden vinden.

Forensisch psycholoog Ernst Ameling zegt tegen RTL Nieuws dat het goed denkbaar is dat de oplopende stress bij Michael P. in combinatie met een stoornis een rol speelde bij het misdrijf.

Ritalin als oppepper

Ritalin kan als pil worden geslikt tegen ADHD, maar wie het snuift kan het gebruiken als oppepper, zoals cocaïne. Gemalen Ritalin kan impulsen ontremmen, zo ook impulsen op agressief of seksueel vlak.

Maandag begint de rechtszaak tegen Michael P., die eerder bekende de 25-jarige Anne te hebben vermoord en verkracht. Hij moet zich ook verantwoorden voor het mishandelen van vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum, waar hij verbleef voor onderzoek naar zijn geestesgesteldheid. Hier vindt u een tijdlijn van de gehele zaak.