Amerikaanse gedood door alligator in Florida

Vrijdag liep de 47-jarige Matsuki met haar twee hondjes langs het meer in Silver Lakes Rotary Nature Park. Tot ze het water in werd gesleurd door een alligator. Een man zag het incident gebeuren. Toen hij zelf tot bij de rand van het meer kwam, was de vrouw inmiddels uit het zicht verdwenen. Haar honden trof hij wel aan: „Eén van hen had een verse bijtwond”, aldus de man.

Hetzelfde verhaal viel te horen bij de lokale politie. „Een van haar honden werd gebeten door de alligator”, verklaarde agent Dale Engle aan The Sun Sentinel. „De honden wilden het meer niet verlaten.”

Rob Klepper, woordvoerder van een wildlife-centrum in Florida, zegt dat de stoffelijke resten vrijdagavond zijn gevonden. De woordvoerder spreekt zijn medeleven uit naar de familie van Shizuka Matsuki en zegt het incident grondig te gaan onderzoeken.