Zoekactie naar vermiste man bij de Waal bij Tiel

De brandweer, politie en de reddingsbrigade zijn uitgerukt om te zoeken naar de persoon. De vermissing werd zaterdagavond rond 21.00 uur gemeld.

’Man probeerde een vrouw te redden’

Volgens De Gelderlander gaat het om een 47-jarige man van Poolse komaf. Samen met een groep anderen was hij zaterdagavond bij het water. Volgens de regionale krant viel een vrouw in het water en sprong de vermiste man samen met een andere man in het water om haar te redden.

De 47-jarige man zou niet meer boven water zijn gekomen.

Omdat de kans klein is dat de man levend wordt teruggevonden is de zoekactie om 22:15 overgegaan in een bergingsoperatie, schrijft krant.