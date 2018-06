’Buitenaardse wezens maakten deze graancirkels’

Robbert van den Broeke maakte een video waarin hij de graancirkels laat zien en plaatste de beelden op YouTube.

Het is niet de eerste keer dat het medium zich buigt over graancirkels in Hoeven. In 2013 zei hij ook meerdere graancirkels en buitenaardse wezens te hebben gezien in zijn woonplaats.

Graancirkels zijn geometrische vormen in gewassen. De ontdekking van zulke cirkels zorgt altijd weer voor een hoop mysterieuze theorieën over buitenaardse wezens en bijzondere krachten.