Bas Haan schreef beste journalistieke boek

HILVERSUM - De Brusseprijs 2017, voor het beste journalistieke boek, gaat naar Bas Haan voor zijn boek over de Teevendeal. Titel van het boek is ’De rekening voor Rutte. De Teevendeal, het bonnetje en de politieke prijs voor leugens’. Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma Met het oog op morgen. De winnaar krijgt 10.000 euro en een oorkonde.