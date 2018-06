Man slaat bedreiger met mes het ziekenhuis in

Het incident had plaats bij een portiekwoning aan de Datheenstraat. Ⓒ GinoPress

VLAARDINGEN - In Vlaardingen is een man het ziekenhuis ingeslagen die even daarvoor twee mensen met een mes had verwond. Toen hij een derde persoon bedreigde werd hij in het gezicht geslagen. De klap was ,,zodanig hard" dat de man naar het ziekenhuis moest, meldt de politie.