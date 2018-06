Top Kim-Trump nadert: Singapore verandert in vesting

De twee leiders zijn onderweg naar Singapore. Het vliegtuig van Trump heeft in de nacht van zaterdag op zondag een tussenlanding op Kreta gemaakt om bij te tanken. De top is dinsdag gepland in Hotel Capella op het eiland Sentosa dat voor de zuidkust van het hoofdeiland ligt.

Het hotel waar Kim logeert is slechts 500 meter ten zuiden van het Hotel Shangri-La waar volgens mediaberichten Trump wordt ondergebracht.

Kim en Trump ontmoeten elkaar om te praten over het kernprogramma van Noord-Korea. De vraag is of Pyongyang dat wil stopzetten, in ruil voor economische steun.

De veiligheidsmaatregelen zijn volgens The Straits Times zaterdagavond nog verder verscherpt met veel afzettingen, vooral rond het Shangri-La. Politie en militairen zijn uitgerukt en Singapore heeft extra manschappen ingehuurd om de veiligheid te garanderen: Ghurka's, Nepalese elitetroepen.