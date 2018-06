Meer overlast eikenprocessierups door warmte

Niet alleen de warmte zorgt voor snelle groei. Een andere oorzaak is dat op veel locaties is bezuinigd op de bestrijding, waardoor oude nesten zijn blijven zitten. Een nest dat niet wordt weggehaald, leidt het jaar daarna tot een vervijfvoudiging van het aantal rupsen. Eerder dit jaar is er al preventief met bestrijdingsmiddel gespoten, maar dat heeft lang niet altijd het gewenste effect gehad.

Grootse probleem vormen de brandharen waarmee de eikenprocessierups is bedekt. Contact leidt tot jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De klachten kunnen twee weken aanhouden. Elke rups heeft 700.000 van die brandharen.

De rupsen voeden zich met eikenblad, maar waar het voedsel op is, stappen ze over op andere bomen. Ook zijn al gevallen bekend dat ze gebouwen binnenkomen op zoek naar voedsel. Het kenniscentrum drukt mensen op het hart vooral niet zelf de rupsen te gaan bestrijden en dat over te laten aan professionals. Zitten de rupsen in huis, dan kun je ze wel fixeren met haarlak of lijmspray, maar in geen geval doodtrappen, zeggen de onderzoekers.