Belgische centrale Doel zondag uitgeschakeld

In het niet-nucleaire deel van de centrale was zaterdagavond een storing geconstateerd. Een woordvoerster van de kerncentrale zei dat de reactor daarna werd uitgeschakeld. Dat is een standaardprocedure. Volgens de kerncentrale is er door de storing geen gevaar voor de omgeving, de bevolking of de stroomvoorziening.

Omdat reactor 4 zondag nog niet kon worden opgestart, zal Engie Electrabel maandag meer stroom uit het buitenland importeren. Die stroom komt vooral uit Nederland en Frankrijk. ,,Het gaat om een kleine 4000 megawatt. Dat is ongeveer een kwart meer dan normaal in deze periode van het jaar", zei de woordvoerster van Engie Electrabel. Die stroom wordt op piekmomenten geïmporteerd. Dat is rond 8.00 uur en 18.00 uur.

Belgische kernenergiecentrales zijn in binnen- en buitenland omstreden door hun ouderdom en mankementen.