Oude sfinxen moeten Caïro opluisteren

Een van de sfinxen uit Luxor die naar het Tahrirplein wordt overgebracht.

CAÏRO - Vier zandstenen sfinxen zijn in Egypte overgebracht van het fameuze Karnak tempelcomplex in Luxor naar het drukke Tahrirplein in Caïro. Daar zullen zij binnenkort worden onthuld, tot woede van archeologen.