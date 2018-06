Tientallen boetes voor motorrijders ride out

De groep had zich verzameld op een parkeerplaats bij het brugrestaurant bij de A4. Ⓒ Inter Visual Studio

HOOFDDORP - Tijdens een controle van een groep van honderden motorrijders op de A4 bij Hoofddorp zijn in de nacht van zaterdag op zondag tientallen bekeuringen uitgedeeld. Ook werd iemand aangehouden naar wie de autoriteiten op zoek waren, zijn drie rijbewijzen ingenomen, is een motor in beslag genomen en werd voor 7700 euro aan openstaande boetes geïnd.