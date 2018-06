Kans op zeldzame lichtende nachtwolken

Dat meldt Weeronline. Wie het schijnsel wil aanschouwen houdt de lucht het beste na zonsondergang (rond 10 uur) goed in de gaten. Het is te hopen dat er niet te veel andere bewolking is die het zicht op de nachtwolken ontneemt.

„Tot zo’n anderhalf uur na zonsondergang kunnen deze wolken aan de noordwestelijke hemel zichtbaar zijn”, aldus Weeronline.

Vlak voor zonsopkomst is er opnieuw kans om de ’lichtgevende’ wolken te zien, maar dan aan de noordoostelijke hemel. Liefhebbers moeten dan wel vroeg uit de veren. Voor half zes komt de zon al op.

Of de nachtwolken daadwerkelijk te zien zullen zijn, is even afwachten. Volgens metingen in Noord-Duitsland zijn de condities weliswaar ideaal, maar dan moet er wel sprake zijn van een heldere hemel. Zondagavond en in de nacht naar maandag is de kans op heldere lucht, vooral in het noorden van het land, zeker aanwezig.

Lichtende nachtwolken zijn de hoogste wolken die we kennen. Ze komen voor op een hoogte van 85 km. Dit is veel hoger dan de 10 km hoogte waar de meeste sluierbewolking hangt. Lichtende nachtwolken kunnen vormen wanneer zeer kleine ijskristallen op stofdeeltjes ontstaan. Het zijn niet de wolken zelf die licht geven. Het licht komt van de zon die door de ijskristallen wordt weerkaatst. De wolken zijn zo dun dat ze overdag niet zichtbaar zijn.