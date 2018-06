Voetbalclub breekt met speler die studente (19) vermoordde

Dat schrijft de club op haar webpagina. De voetbalclub kwam tot het besluit na de recente media-aandacht die ontstond toen voetbalclub VV Stânfries niet tegen VV Aengwirden wilde spelen vanwege de eerder veroordeelde speler.

Na alle commotie is het bestuur van de voetbalclub in gesprek gegaan met alle leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers van VV Aengwirden. „Het bestuur en de speler hebben naar aanleiding van deze gesprekken in goed overleg besloten dat het voor alle partijen beter is de onderlinge samenwerking met directe ingang te beëindigen”, zo schrijft de club.

„Als bestuur van VV Aengwirden betreuren we de gang van zaken en de aandacht die het gekregen heeft voor alle betrokken partijen”, vult de club aan.

De man werd in 2008 door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van acht jaar wegens doodslag. Een jaar eerder had hij zijn ex in hun gezamenlijke woning in Groningen gewurgd. Hij was toen 21 jaar. Volgens de man ging aan de wurging een ruzie vooraf.