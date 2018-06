Kindertransporten naar Sobibor herdacht

De nazi’s deden op die bewuste dagen in juni voorkomen alsof de Joodse kinderen naar een speciaal kinderkamp in de buurt van Vught gebracht zouden worden. In plaats daarvan zetten de nazi’s hen op transport naar de kampen Westerbork en Sobibor. Op die manier probeerde de SS de chaos die in Kamp Vught heerste onder controle te brengen.

Bekijk ook: Ontsnapt aan de gaskamers

Onze correspondent Joris van Duin was bij de herdenking aanwezig en deed live verslag op Twitter. Lees hier zijn tweets. Gebruikt u de Android-app en ziet u slechts één tweet? Klik hier.