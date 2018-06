File door paarden op de weg

Er is een rijstrook afgesloten tussen Twello en de afrit Voorst. Ⓒ Rijkswaterstaat

VOORST - Op de A1 Hengelo-Apeldoorn is zondag file ontstaan nadat een paardentrailer was gekanteld. Omdat er geen vangrail was, konden de paarden over de weg en de vluchtstrook doorlopen naar een naastgelegen weiland.