Parachutiste kritiek na sprong bij Teuge

Eerder kwam naar buiten dat de vrouw het ongeluk niet zou hebben overleefd, maar daar bestaat nu onduidelijkheid over. De parachutiste zou een 19-jarige vrouw uit Hilversum zijn.

Kritieke toestand

„Haar toestand is op dit moment voor ons onduidelijk”, verklaart directeur Simon Boerlee van Nationaal Paracentrum Teuge. ,,In eerste instantie hadden we via een betrouwbaar contact begrepen dat ze was overleden, later hoorden we dat er met spoed donors werden gezocht. Toen hebben we ook onze eerste melding over haar dood ingetrokken. We houden het er dan ook voor nu op dat ze zwaargewond is. In kritieke toestand, dat wel, we praten niet over een gebroken enkel.”

Er zit altijd risico aan vast

Het komt weinig voor dat een sprong zo dramatisch afloopt, stelt Boerlee. ,,Gemiddeld loopt een op de 100.000 sprongen fataal af. En omdat de helft van alle sprongen in Nederland bij ons wordt gedaan, zijn we om het jaar aan de beurt. We moeten het dus wel een beetje relativeren, want we zijn geen duivensportvereniging. Het gaat om sprongen op grote hoogte, met hoge snelheden. Daar zit altijd een risico aan vast. We houden hier dus altijd rekening mee, hoe moeilijk dat ook is.”

De vrouw kwam neer in een weiland achter een boerderij aan de Zandenallee bij Teuge, een kilometer bij het vliegveld vandaan.