Trump in Singapore aangekomen

Maandag gaat Trump op bezoek bij de Singaporese premier Lee Hsien Loong. Dinsdagmorgen 03.00 uur onze tijd begint de topontmoeting die als historisch wordt gezien. Noord-Korea en de VS zijn feitelijk nog steeds in oorlog omdat de Koreaanse oorlog (1950-1953) nooit is afgesloten met een vredesverdrag.

Trump wil dat Kim zijn kernwapenprogramma echt helemaal opdoekt in ruil voor veiligheidsgaranties en mogelijk hulp om de berooide vastgelopen stalinistische dictatuur economisch leven in te blazen.

Kim is zondag gearriveerd en heeft al een bezoek gebracht aan premier Lee.