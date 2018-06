Man met scootmobiel van de A10 geplukt

„Het leek erop dat de man met zijn scootmobiel door de Coentunnel wilde gaan rijden, zo meldt Rijkswaterstaat op Twitter.

De politie heeft het gehandicaptenvoertuig op de vluchtstrook stilgezet. Een agent heeft het voertuig van de weg gereden. „Ooit een politieagent op een scootmobiel gezien?! Wat een veelzijdig werk is het ook”, grapt Rijkswaterstaat.

Of de man de weg kwijt was of dat hij de snelste route probeerde te pakken is niet duidelijk. Volgens een getuige heeft het bizarre tafereel op de ringweg een file veroorzaakt.

Ook brommobiel begeeft zich op snelweg

Rijkswaterstaat heeft het zondag maar druk met invalidevoertuigen. Op de A2 ter hoogte van Echt in Limburg moest een brommobiel van de weg worden gehaald. De bestuurder van het 45-kilometerkarretje reed er op zijn dooie akkertje richting het zuiden, zo meldt De Limburger. Rijkswaterstaat heeft de bestuurder aan de kant gezet en het wagentje van de weg gehaald.

Op snelwegen is het verboden voor voertuigen die niet harder dan 60 kilometer per uur kunnen rijden. Scoot- en brommobielen kunnen slecht 45 kilometer per uur rijden. Het gevaar zit ’m in het grote snelheidsverschil met de rest van het snelwegverkeer, waardoor het levensgevaarlijke situaties kan opleveren.