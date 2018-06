Iraaks depot met stembiljetten vat vlam

Het ministerie liet zich niet uit over het aantal stembiljetten dat verloren is gegaan. Het gaat om biljetten die zijn uitgebracht bij de parlementsverkiezingen in mei.

Hertelling

Het huidige parlement stemde afgelopen week in met een hertelling van alle stemmen die bij de verkiezingen zijn uitgebracht. Dat gebeurde een dag nadat premier Haider al-Abadi had gerept van ernstige onregelmatigheden tijdens de stembusgang. De partij van Abadi kwam in de verkiezingen niet verder dan de derde stek.

De in brand gevlogen opslagplaats ligt in de wijk al-Rusafa die oostelijk van de rivier Tigris ligt. Volgens Abadi is de brand onderdeel van een plot om de democratie aan te tasten. „We zullen alle nodige maatregelen treffen en met een ijzeren vuist toeslaan tegen allen die de veiligheid van de natie en haar burgers ondermijnen”, aldus de premier in een verklaring.

’Geplande misdaad’

Voor de Iraakse parlementsvoorzitter Salim al-Jabouri staat buiten kijf dat de brand in de opslagruimte is aangestoken. „Dit was een geplande misdaad. Bedoeld om fraudegevallen en manipulatie van de verkiezingen te verdoezelen”, zei Jabouri. Hij wil dat de verkiezingen worden overgedaan.

Jabouri heeft in de verkiezingen van mei zijn zetel in het parlement verloren.