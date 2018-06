Politie vindt wapens, drugs en half miljoen

Ⓒ Politie

SCHIEDAM - De politie heeft in een woning in Schiedam verscheidene vuurwapens, vijftien kilo harddrugs en ruim een half miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, aldus de politie.