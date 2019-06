Mannen veroordeeld voor moord en verkrachting 8- jarig meisje

Het meisje uit een moslimgemeenschap in Kasjmir in het noorden van India kreeg begin vorig jaar verdovende middelen toegediend, waarna ze werd vastgehouden in een tempel. Ze werd een week lang seksueel werd misbruik voor ze werd gewurgd en met een steen doodgeslagen.

De drie veroordeelde mannen moeten hun straf nog horen. Hen hangt de doodstraf boven het hoofd.

India werd eerder opgeschrikt door meerdere grote verkrachtingszaken. De Indiase regering paste vorig jaar het strafrecht aan waardoor op het verkrachten van kinderen jonger dan twaalf jaar de doodstraf staat. Voor verkrachting van tieners tussen de twaalf en zestien jaar staat minimaal twintig jaar cel.