Motor rijdt hond Vita dood in Amsterdam: ’Hij reed moedwillig over haar heen’

Aan AT5 vertelt Deniz, de eigenaar van hond Vita, dat het haar niet lukte om de motorrijder tot stoppen te dwingen. „Ik hoorde een motor echt keihard aan komen rijden. Ik dacht, waar komt dat geluid vandaan? Ik stap de weg op en zie dat die motor recht op ons af komt in volle vaart.”

Volgens Deniz gaf de motorrijder extra gas bij toen hij haar op straat zag staan. „Ik moest opzij springen en op dat moment rende mijn hond op mij af. Toen is hij met zijn motor over haar heen gereden.”

’Gillen van paniek’

De hond overleefde dit niet. „Ik moest heel erg gillen van de paniek. Ik heb me op mijn hond gestort en heb geprobeerd of ik er nog leven in kon blazen. Op een gegeven moment kwam mijn buurvrouw naar me toe en ze: ’Het is gedaan, ze leeft niet meer.’”

Buurtbewoners laten aan AT5 weten dat ze hoorden dat er nog extra gas werd gegeven door de motorrijder. De motorrijder reed door in de richting van de Stolwijkstraat.

’Ik weet niet wat zo iemand bezielt’

„Ik hoop dat deze man gepakt wordt”, zegt Deniz. „Want hij is gewoon moedwillig over haar heen gereden. Hij heeft mijn stopteken volledig genegeerd. Ik weet niet wat zo iemand bezielt, maar hij mag er niet ongestraft mee wegkomen.”

De politie is begonnen met een onderzoek naar de aanrijding. Getuigen worden gevraagd zich te melden.