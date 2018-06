Drama Kinderboerderij Hellendoorn: lammetjes gestolen, schaap dood aangetroffen

„Donderdagmorgen vonden we een zwart schaap dood in de wei. Een hond heeft hem doodgebeten en een deel van de ingewanden, de kaak en de tong opgegeten”, laat een vrijwilliger weten aan RTV Oost.

’Stroom er misschien wel af’

Zaterdagochtend werd de diefstal van vier lammeren en de weideklok ontdekt. „We kregen bericht van een buurman dat er een schaap half in het schrikdraad stond en dat de stroom er misschien wel af was. Toen is er iemand gaan kijken en toen bleek de weideklok, die het schrikdraad van stroom voorziet, weg te zijn. En er waren ook nog eens lammetjes weggenomen.”

Een omwonende had vrijdagavond een bestelbusje zien staan, maar hij dacht dat deze van een vrijwilliger was. „De bus is weggereden richting de 3e Kampsweg.”

Let op lammetjes en weideklok

De kinderboerderij heeft de politie ingeschakeld en vraagt mensen op te letten of de lammetjes en de weideklok te koop worden aangeboden. „De weideklok is wel bijzonder, want die is op zonne-energie. En onze schapenhouder weet precies hoe alle lammetjes eruit zien.”