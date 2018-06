Lichaam gevonden in de Waal tijdens zoekactie onfortuinlijke redder (47)

De vermissing werd zaterdagavond rond 21.00 uur gemeld. Ⓒ MARCO VAN DEICK

TIEL - In de Waal bij de haven in het Gelderse Tiel is zondagmiddag een lichaam aangetroffen. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om de 47-jarige recreant die zaterdag in de rivier verdween toen hij met een andere man een vrouw te hulp schoot.