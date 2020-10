Meldplicht voor boodschappen in Duitsland vervalt

Het zuiden en oosten van Nederland grenst aan Noord-Rijnland-Westfalen. Veel Nederlanders tanken in Duitsland de daar veel goedkopere benzine en doen boodschappen net over de grens. Maar sinds Duitsland vorige week vrijdag bijna heel Nederland op de lijst van risicogebieden plaatste, was het „kortstondig oponthoud” aan zulke strenge regels gebonden, dat het praktisch niet meer mogelijk was.

Noord-Rijnland-Westfalen staat nu vanaf woensdag een verblijf van maximaal 24 uur in de deelstaat toe zonder meldplicht vooraf. Wie voor werk of studie maximaal vijf dagen in Duitsland moet zijn, hoeft dat nog maar één keer te melden, net als degenen die om een bijzondere sociale reden maximaal drie dagen in de deelstaat moeten zijn.

De nieuwe regels gelden in elk geval tot 1 november. In Duitsland geldt in alle gebouwen inclusief winkels een mondkapjesplicht.