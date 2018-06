’Omstreden oud-imam Abdullah Haselhoef (49) overleden na auto-ongeluk’

Oud-imam Abdullah Haselhoef. Ⓒ ANP

De voormalig imam Abdullah Haselhoef is zaterdag op 49-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat melden vrienden en bekenden van de man op sociale media. De in Den Haag geborgen Surinamer verwierf na de aanslagen in New York in 2001 landelijke bekendheid als officieuze woordvoerder van de moslims in Nederland. Later bleek dat hij zich ten onrechte uitgaf als imam.