Zoals verwacht: D66 kiest Kaag

De in progressieve kringen populaire Kaag is bij het grote publiek nog redelijk onbekend. Haar werkzame leven vond voornamelijk plaats buiten Nederland. Na een carrière bij Shell in Londen trok ze sinds midden jaren negentig de wereld over als diplomaat bij de VN. Sinds haar aantreden als minister in 2017 is ze terug in ons land. Deels, want ook voor haar post Ontwikkelingssamenwerking trok ze veel de grens over.

Nu gaat ze haar blik op Nederland richten en spreekt de politica uit de eerste vrouwelijke premier te willen worden. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. D66 heeft, op basis van recente peilingen, nog een lange weg te gaan wil het de sleutel van het Torentje veroveren.

Toch poseerde de minister vanochtend al voor een foto bij het Torentje. Premier Mark Rutte zag het en sprak Kaag er op aan: „Wat gek. Ik maak altijd foto’s van mijn eigen kantoor.”

Diplomaat Kaag trekt zich niet zoveel aan van Haagse mores. Zo heeft ze publiekelijk gezegd dat D66 het wetenschappelijk onderwijs ’teleurgesteld’ heeft. Een sneer naar partijgenoot minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Verder stelde ze onlangs dat D66 niet een partij van drammer is, terwijl fractievoorzitter Rob Jetten juist de term ’klimaatdrammers’ gebruikte als geuzennaam.

Door haar arbeidsverleden en koninklijke accent wordt nog wel eens gezegd dat ze deftig afsteekt tegenover collega-ministers. Dat valt in de praktijk soms wel mee: zo durft ze op sneakers en met een klein rugzakje te verschijnen bij de wekelijkse ministerraad. Bij haar kandidaatstelling verwierp Kaag in een interview met Eva Jinek het beeld dat ze elitair is: „Ik ben opgegroeid in een huurflat. Het grootste bezit dat er was, was de vleugel van mijn vader in de woonkamer.”

Zaterdag houdt Kaag een overwinningstoespraak in Arnhem.