Van softwareontwikkelaar naar escort: ’De meeste vrouwen hadden nog nooit een orgasme gehad’

Acht jaar geleden had hij nog een gewone baan als softwareontwikkelaar. In zijn vrije tijd ging hij wel eens naar een seksshop, vooral om nieuwe dingen te kunnen uitproberen in de slaapkamer. Alles om een relatie levendig te houden.

Het boeide hem dusdanig dat hij in 2011 besliste om zijn eigen workshop te starten in samenwerking met een auteur van erotische boeken.

Bijzondere bijbaan

Na de tweede workshop werd Seani benaderd door een vrouw die hem 150 euro aanbood voor een privésessie. Ze gaf toe dat ze erg verlegen was op seksueel vlak en graag een erotische massage wou, iets wat ze nog nooit had durven te vragen aan haar partner.

„Ik was in eerste instantie verbaasd”, vertelt Seani Love aan The Sun. „Maar ik was ook blij dat mijn workshop haar aangemoedigd had om iets nieuws te proberen. Ik heb haar nadien ook met plezier geholpen in een achterkamer van de studio waar ik de workshops gaf.”

De man besefte al snel dat hij daarmee ook veel geld kon verdienen. Een tijdlang combineerde hij zijn dagelijkse baan met de workshops én het werk als escort. Zijn familie en vrienden vertelde hij niks over zijn bijzondere bijbaantje.

Seani Love Ⓒ EPA

Fulltime escort

De prijzen die hij vroeg, varieerden van 100 euro tot bijna 1400 euro. „Ik bood mijn diensten aan via Facebook en richtte nadien mijn eigen website op”, zegt hij. „Eén regel maakte ik altijd meteen duidelijk: de behoeften van mijn klanten zijn het allerbelangrijkste.”

Vier jaar lang kon hij zijn geheim bewaren. Maar in juni 2015 besliste hij zijn kantoorwerk op te zeggen en fulltime in de seksindustrie te beginnen.

„Op dat moment had ik al een groot klantenbestand van vrouwen”, klinkt het. „Vooral dertigers en veertigers. Velen hadden slechte relaties achter de rug of wilden nieuwe dingen uitproberen. Veel klanten hadden nooit eerder een orgasme gehad. Anderen hadden dan weer nooit langer dan tien minuten seks gehad.”

Partner

Drie jaar geleden leerde hij ook zijn huidige partner kennen. Van in het begin is hij heel open geweest over zijn werk.

„Gelukkig gaat ze er heel goed mee om”, zegt hij. „Toch voelt ze zich ook soms onzeker, wetende dat ik met zo veel vrouwen seks heb. Maar ze weet dat ik veilig ben en ze steunt me in wat ik doe.”

Intussen heeft Seani al met meer dan duizend vrouwen het bed gedeeld. „En ik ben niet van plan om hier mee te stoppen. Voor mij is escort zijn de perfecte baan. De baan van mijn leven, zelfs.”