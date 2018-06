Ongeluk op A59 eist tweede leven

Twee auto’s hadden elkaar geraakt. Door de klap raakten beide auto’s van de weg. De jongen zat als bijrijder in één van de voertuigen.

De 18-jarige bestuurder was al naar een ziekenhuis gebracht. De man uit Etten-Leur zat aan het stuur in de andere auto. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd.

