Man (35) die in lockdown vriendin opzocht vrijgelaten

De rechtbank in Famagusta legde de man deze week 45 dagen cel op. De politie had hem eind maart betrapt terwijl hij de avondklok overtrad. De rechter oordeelde dat de verdachte wist van de lockdown en die moedwillig negeerde.

Critici vonden de straf wel erg hoog. De man woonde volgens zijn moeder samen met de vriendin. Hij zou na werktijd onderweg zijn geweest naar hun gezamenlijke woning toen hij de agenten kort na 21 uur tegen het lijf liep. De avondklok was toen net ingegaan.

Genade

President Nicos Anastasiades laat de man nu vrij en volgt daarmee een aanbeveling van zijn procureur-generaal. De president woog mee dat kort na het incident is besloten dat dergelijke overtredingen bestraft kunnen worden met boetes.

