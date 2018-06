Vrouw overlijdt na onwelwording tijdens eten in restaurant Schagen

Het ging mis bij Restaurant De Posthoorn aan de Markt. Er zaten toen zo’n twintig mensen op het terras. Ook binnen zaten gasten, onder wie het slachtoffer.

Het restaurant werd ontruimd toen de vrouw gereanimeerd werd. Het slachtoffer viel helaas niet meer te redden.

’Gestikt in haar eten’

Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw precies om het leven is gekomen. In eerste instantie meldde het Noordhollands Dagblad dat een burgerhulpverlener had gezegd dat de vrouw was gestikt in haar eten.