Duikoperaties bij marine week stilgelegd

„Deze week is een duikpauze afgekondigd binnen de duikgemeenschap voor een week van bezinning en om actief stil te staan bij veiligheidsbewustzijn”, laat een woordvoerder van het ministerie desgevraagd aan het ANP weten.

Strafrechterlijk onderzoek

In november 2015 kwam een 23-jarige matroos van de Defensie Duikgroep om het leven tijdens een oefening in de Caracasbaai van Curaçao. Er loopt inmiddels ook een strafrechtelijk onderzoek naar het ongeval. Onderzoek heeft nu volgens bronnen uitgewezen dat procedures destijds niet goed zouden zijn nageleefd. Tijdens de voorbereiding van de oefening zou voor het materieel ook niet alle regels zijn gevolgd.

Bekijk ook: Marineduikster komt om op Curaçao

De Tweede Kamer wordt later deze week over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd. Het personeel van de Duikgroep is de afgelopen dagen op de hoogte gesteld.

Drie specialistische teams

De Defensie Duikgroep kent drie specialistische teams. Een houdt zich bezig met reparaties aan schepen en inspecteert haveninstallaties. Een tweede team is gespecialiseerd in diep duiken en het derde team helpt bij amfibische operaties, bijvoorbeeld om mijnen te ruimen. De toenmalige baas van de marine, Rob Verkerk, sprak direct na het ongeval van een „zware klap” voor de marine.

Opnieuw komt hiermee de veiligheid op de werkvloer bij Defensie in een negatief daglicht te staan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de commissie-Van der Veer hebben eerder uitgewezen dat het hiermee niet goed is gesteld.

Verbetering veiligheidscultuur

Minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser zetten volop in op verbetering van de veiligheidscultuur. ,,Onze mensen krijgen een zo veilig mogelijke werkomgeving”, schreven ze in de in maart verschenen Defensienota waarin de plannen voor deze kabinetsperiode staan.

De bewindslieden willen de komende jaren 75 miljoen euro investeren om het ,,lerend vermogen, de veiligheidscultuur, de veiligheidsstructuur, de capaciteit en het toezicht” te verbeteren.

Chroom-6

Vorige week werd nog bekend dat Defensie tientallen jaren wist dat werken met chroom-6 in verf gevaarlijk is, maar stelde personeel en bedrijfsartsen niet op de hoogte. Defensie erkent nu de fouten en gaat schadevergoeding betalen. Visser bood haar excuses aan.