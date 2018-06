Geëmotioneerde koning Willem-Alexander: ’Dank voor het medeleven’

Koning Willem-Alexander begint maandag aan een staatsbezoek aan de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. De koning zou het werkbezoek samen maken met koningin Máxima, maar die heeft vanwege het overlijden van haar jongste zus Inés al haar publieke optredens afgezegd. „Ik was hier graag met mijn vrouw geweest”, aldus Willem-Alexander.

Inés Zorreguieta is vrijdag in Argentinië begraven. De uitvaart was in de buurt van Buenos Aires, in aanwezigheid van Máxima en koning Willem-Alexander en hun drie kinderen, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.

’In gedachten ben ik bij haar’

„Het heeft ons heel erg aangegrepen. Inés was ons intens dierbaar en ook nog een keer de peettante van Ariane. We zijn naar Argentinië geweest met elkaar om daar met ons gezin de begrafenis bij te wonen en met de familie samen te kunnen zijn”, aldus de tegen zijn emoties vechtende koning voor zijn hotel in Riga.

„Heel veel hebben meegeleefd met ons, en mede namens mijn vrouw ben ik heel erg dankbaar voor alle berichten die we ontvangen hebben en het medeleven. We zijn nu hier in Letland voor het staatsbezoek. Dat begint morgen, daarna volgen Estland en Litouwen. Mijn vrouw zal daar in gedachten bij zijn en ik ben in gedachten bij haar.”

Ander karakter staatsbezoeken

De staatsbezoeken die koning Willem-Alexander vanaf maandag achtereenvolgens brengt aan Letland, Estland en Litouwen krijgen een ander karakter nu koningin Máxima vanwege het overlijden van haar jongste zus Inés niet meegaat. De koning staat er alleen voor, terwijl ze beiden erg hadden uitgekeken naar deze bezoeken, zoals Máxima vorige maand vertelde aan het einde van het staatsbezoek aan Luxemburg.

In zekere zin zou het een herhalingsreis worden voor het koningspaar. Enkele maanden na hun huwelijk in 2002 gingen ze namelijk ook op al bezoek in de drie Oostzee-landen en komende week was de kans te zien wat er in de tussentijd allemaal is veranderd. Destijds hoopten de Baltische staten op aansluiting bij Europa, op lidmaatschap van EU en NAVO. Nu zijn het solide partners van Nederland, die een streng beleid voeren ten aanzien van de euro en waar Nederlandse militairen - in Litouwen - meehelpen de oostgrens te bewaken.

Uniek

Drie staatsbezoeken afleggen in één week is uniek, maar de drie landen zijn ook samen opgetrokken bij het uitnodigen van het koningspaar. Behalve het versterken en verdiepen van de betrekkingen, met name ook op economisch gebied, gaat het ook om verjaardagsvisite. Letland en Estland maakten zich honderd jaar geleden los uit het Russische rijk, en Litouwen zag de vroegere zelfstandigheid honderd jaar geleden hersteld. De drie landen vieren dat uitbundig en hebben al tal van gasten over de vloer gehad. Later dit jaar komt ook paus Franciscus.

Dat de drie bezoeken in vier dagen tijd plaatsvinden, met onder meer drie welkomstceremonies, kransleggingen, bezoeken aan presidenten, premiers en parlementen, maakt dat de koning weinig speelruimte heeft. Ook de meereizende media missen een deel van het programma, omdat Willem-Alexander zowel dinsdag als woensdag halverwege de dag in het vliegtuig stapt om naar het volgende land te reizen. Het kon niet anders, zo zei hij in Luxemburg.

Maandag officieel welkom

Koning Willem-Alexander wordt maandagochtend bij het kasteel van Riga, dat dienst doet als presidentieel paleis, officieel verwelkomd door president Raimonds Vējonis. Later deze week reist de koning door naar de buurlanden Estland (dinsdag) en Litouwen (woensdag).

De drie Baltische presidenten hebben vorige week elk afzonderlijk via Twitter gereageerd op het overlijden van de jongste zus van koningin Máxima. Alledrie spraken hun leedwezen uit. „In deze moeilijke tijd van verlies gaan onze harten uit naar koningin Máxima”, aldus de Letse president.