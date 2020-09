Heerser (91) van Koeweit gestorven

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

KOEWEIT-STAD - De heerser van Koeweit is gestorven. Emir sjeik Sabah stierf op 91-jarige leeftijd, meldde de staatstelevisie. Hij lag sinds juli in een ziekenhuis in de Verenigde Staten nadat hij in Koeweit was geopereerd. Waaraan hij leed, is niet bekendgemaakt. De sjeik leidde het oliestaatje sinds 2006.