De hele wereld kijkt mee nu de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un aanstaande is. Nooit eerder sprak een Amerikaans staatshoofd direct met een Noord-Koreaanse leider. De top is even historisch als onwaarschijnlijk. Trump en ’de kleine raketman’ hebben elkaar immers om de oren geslagen met spierballentaal en persoonlijke beledigingen.