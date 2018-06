Persoonlijke chemie Trump-Kim wordt cruciaal

Een historische top, of een historische flop? Het is maar de vraag of de hoofdrolspelers, Donald Trump en Kim Jong-un, zelf weten hoe ze uiteindelijk in de geschiedenisboekjes komen te staan. Veel zal afhangen van de persoonlijke chemie tussen beide leiders, zeker voor een ontmoeting die zo minimaal is voorbereid en met hoofdrolspelers die geen tegenspraak dulden.