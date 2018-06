Minister beknord om knutselcanon

Universiteitshoogleraar Frits van Oostrom zat in 2007 de commissie voor die de Nederlandse canon samenstelde. „Het is niet verstandig om zo’n pakket om de haverklap te veranderen, het is immers voor het onderwijs bedoeld. Maar na elf jaar wordt het wel eens tijd”, stellen Van Oostrom en zijn collega Hubert Slings, destijds secretaris van de commissie-Oostrom. „We hebben dat altijd verstandig gevonden.”

Slings: „De canon is bewust op gepaste afstand van overheid en politiek gezet. De opdracht kwam van de minister van Onderwijs, en de commissie is in 2005 door de minister benoemd. Maar we hebben de volledige vrijheid gehad. De overheid is geen eigenaar van de canon en kan daar niet zelf aan knutselen.”

Onafhankelijk

Hij stelt dat opnieuw een groep onafhankelijke deskundigen zich erover moet buigen. „Prima als politieke partijen wensenlijstjes inbrengen, maar die zullen door die onafhankelijke deskundigen beoordeeld en afgewogen moeten worden tegen andere belangrijke stemmen in zo’n proces, waaronder het onderwijs en de geschiedwetenschap.”

Het pleidooi van CDA-leider Buma in deze krant, dat Van Engelshoven – die zelf niet wil reageren op Buma’s uitlatingen – niet moet proberen de geschiedeniscanon aan te passen aan haar politieke wensen, krijgt bijval aan het Binnenhof. „Ideologische of politieke motivatie om geschiedenis te herschrijven levert per definitie slecht werk op”, aldus SGP-Kamerlid Bisschop.

Coalitiegenoot en CU-leider Segers geeft Buma ook gelijk dat de politiek niks moet veranderen en vindt de canon nu ’heel afgewogen’. Vicepremier Schouten, ook van de ChristenUnie, zegt: „De canon is onafhankelijk geschreven en ik denk dat je dat zo moet laten.”

VVD’ers delen een tweet van oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas: „De canon van de Vaderlandse geschiedenis is zeer zorgvuldig opgesteld door een wetenschappelijke commissie. Een dergelijke commissie zou ook eventuele aanvullingen moeten bepalen. Niet politici.”

Dingetje

D66’ers steunen uiteraard hun minister. „Zegt veel over je CDA-wereldbeeld als je ’recht doen aan positie van vrouwen in onze geschiedenis’ een D66-dingetje vindt”, sneert Kamerlid Van Weyenberg.

Veel mensen in het land zijn het roerend eens met Buma, die ook vreest dat elke nieuwe onderwijsminister óók de canon wil laten aanpassen. „Laat het verleden lekker het verleden blijven en morrel daar nou niet de hele tijd aan”, zegt Ada Jansen. Dat vindt ook Ruud van Heel: „We sollen met onze rijke geschiedenis.”

Die nu eenmaal is gedomineerd door mannen, benadrukt Meindert de Groot. „Dat kun je niet veranderen, daarom héét het ook geschiedenis. Ik vraag me af waar het historisch besef is.”