WK met een vleugje oranje

Amsterdam - Over drie dagen is de aftrap van het WK voetbal in Moskou en het Nederlands elftal is als nummer drie en nummer twee van de voorgaande twee WK’s een van de grote afwezigen. Met top-arbiter Björn Kuipers, Australië-bondscoach Bert van Marwijk en vijftien buitenlandse internationals, die hun brood verdienen in de Eredivisie, is Nederland voetballand toch nog een beetje vertegenwoordigd in Rusland.