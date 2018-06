Trump en Kim klaar voor top

Lookalikes van Donald Trump en Kim Jong-un leven zich uit in Singapore. Ⓒ EPA

Singapore - Donald Trump, Kim Jong-un en Singapore lijken klaar om geschiedenis te schrijven. De hele wereld kijkt met grote spanning toe hoe de twee kemphanen, die eerder nog opschepten over wie de grootste nucleaire knop had, elkaar nu in het volledig afgehuurde en zwaar beveiligde Capella Hotel op Sentosa Island voor het eerst recht in de ogen kijken.